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    MİT, kırmızı bültenle aranan Hasan Adır'ı etkisiz hale getirdi

    MİT'in, Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında gerçekleştirdiği nokta operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 16:18
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    MİT, kırmızı bültenle aranan Hasan Adır'ı etkisiz hale getirdi

    MİT'in, Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında gerçekleştirdiği nokta operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.

     

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