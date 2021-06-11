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- MİT, kırmızı bültenle aranan Hasan Adır'ı etkisiz hale getirdi
MİT, kırmızı bültenle aranan Hasan Adır'ı etkisiz hale getirdi
MİT'in, Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında gerçekleştirdiği nokta operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 11.06.2021 - 16:18
MİT'in, Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında gerçekleştirdiği nokta operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi.
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