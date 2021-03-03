MİT kumpası davasında karar çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasına ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan karar duruşmasına, tutuklu 10 sanık ile başka suçtan tutuklu sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

10 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme, sanıklardan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığa, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 8 yıl 4 ay hapisle çarptırılmasına hükmetti.

HEDEF HAKAN FİDAN ÜZERİNDEN HÜKÜMETİ DEVİRMEKTİ

Terör örgütü FETÖ, 9 yıl önce seçilmiş hükümeti yıkmak üzere Yargı ve Emniyet içinde örgütlenmiş militanlarını harekete geçirerek, dönemin MİT Müşteşarı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerini gözaltına almak istedi.

MİT Başkanı Fidan ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırarak kurdukları kumpası hayata geçiren FETÖ’cülerin hedefi aslında hükümeti devirmekti.

Hükümetin karşı hamleleri, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Hakan Fidan’ın ifadeye gitmemesi ve ardından üst düzey MİT görevlilerine getirilen yasal koruma kalkanı sayesinde FETÖ’nün 7 Şubat kumpası boşa çıkarıldı.