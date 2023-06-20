MİT, mavi kategoride yer alan teröristi etkisiz hale getirdi MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride yer alan PKK/YPG Şehba Bölge Sorumlusu Karker Tolhildan kod adlı Rıdvan Ulugana’yı Suriye/Tel Rıfat’ta etkisiz hale getirdi.

İHA

Türkiye'nin terörle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlar, hain teröristlerin sonunu getiriyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) nokta operasyonları ile hainlerin mezarını kazıyor.

MİT, terör örgütünün sözde yönetim kadrosuna bir darbe daha vurdu.

MİT hedef listesine aldı

Son olarak MİT, Karker Soğaneke, Karker Tolhildan ve Tolhildan Afrin kod isimlerini de kullanan Rıdvan Ulugana’yı hedef listesine aldı.

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde olduğu MİT tarafından tespit edilen Ulugana'nın etkisiz hale getirilmesi için kapsamlı bir plan yapıldı.

Sahadan bilgiler toplandı, düğmeye basıldı

MİT, Mehmetçik'e yönelik saldırı talimatlarını veren Ulugana için önce saha ajanları vasıtasıyla bilgi topladı.

Sahadan toplanan bilgilerin ardından operasyon düğmesine basıldı.

Etkisiz hale getirildi

Yapılan hazırlıkların ardından Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride yer alan PKK/YPG Şehba Bölge Sorumlusu Karker Tolhildan kod adlı Rıdvan Ulugana, Suriye/Tel Rıfat’ta etkisiz hale getirildi.