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    MİT, MLKP'nin sözde yöneticisi Zeki Gürbüz'ü etkisiz hale getirdi

    Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz, Suriye'de etkisiz hale getirildi.
    • 06.01.2023 - 09:39
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 09:42
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    MİT, MLKP'nin sözde yöneticisi Zeki Gürbüz'ü etkisiz hale getirdi

    MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi MLKP'nin sözde Suriye Genel Sorumlusu ‘Ahmet Şoreş’ kod adlı Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi.

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