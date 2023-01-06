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- MİT, MLKP'nin sözde yöneticisi Zeki Gürbüz'ü etkisiz hale getirdi
MİT, MLKP'nin sözde yöneticisi Zeki Gürbüz'ü etkisiz hale getirdi
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz, Suriye'de etkisiz hale getirildi.
- 06.01.2023 - 09:39
- Güncelleme : 06.01.2023 - 09:42
MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi MLKP'nin sözde Suriye Genel Sorumlusu ‘Ahmet Şoreş’ kod adlı Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi.
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