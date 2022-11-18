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- MİT, Norşin Afrin ve 4 teröristi öldürdü
MİT, Norşin Afrin ve 4 teröristi öldürdü
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi.
- 18.11.2022 - 09:26
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi.
Ayrıntılar gelecek...