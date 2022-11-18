Petrol
90.22
-2.84%
Euro
19.3069
0.04%
Dolar
18.6176
0.12%
Altın
1.055
0.24%
Borsa
4507
0.00%
Bitcoin
318.746
0.86%
BTXN Coin
6.52
-0.30%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    MİT, Norşin Afrin ve 4 teröristi öldürdü

    MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi.
    • 18.11.2022 - 09:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MİT, Norşin Afrin ve 4 teröristi öldürdü

    MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

    Ayrıntılar gelecek...


    Koronavirüs Çin'de piyasaları etkilemeye devam ediyor
    Ekonomi

    Koronavirüs Çin'de piyasaları etkilemeye devam ediyor

    16 Kasım 2022 Çarşamba reyting yarışı sona erdi! İşte zirvenin sahibi...
    Medya

    16 Kasım 2022 Çarşamba reyting yarışı sona erdi! İşte zirvenin sahibi...

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Görüş Bildir