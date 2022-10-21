PKK'nın sözde komutanı Burhan Piçak yakalandı

MİT, düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak MİT, Irak’ta yürüttüğü çalışma neticesinde PKK/KCK suikast biriminde ve Musul ve Sincar’da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Canşer Laşer kod adlı Burhan Piçak'ı takibe aldı.

Düzenlenen operasyonla Piçak, Türkiye’ye getirildi.

Örgüte 2015'te katıldı

Öte yandan edinilen bilgiye göre; Burhan Piçak'ın,

- 2015 yılında Diyarbakır/Lice’den Suriye’ye geçerek PKK/KCK/PYD/YPG’ye katıldığı,

- Suriye’de YPG bünyesinde eğitim aldığı,

- 2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na (BPH) karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü,

Suikast biriminde görevlendirildi

- 2019-2020 yıllarında Suriye/Tabka bölgesinde bulunduğu,

- 2020 yılı sonlarında Suriye/Sırrin’deki sözde akademide uzman suikast eğitimi aldığı ve suikast birimine görevlendirildiği,

- Akabinde Irak/Musul/Sincar’da görevlendirildiği ve burada sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.