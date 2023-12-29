MİT'ten PKK'ya nokta operasyonu! Sözde sorumlu Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Tabka sorumlularından Abu Dahham kod adlı Ömer Abdullah el Dahham'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.

AA

Kahraman Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmıyor!

Sınır içi ve ötesinde yürütülen operasyonlarla, terörün kökü kazılıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı, nokta operasyonları ile hain teröristleri inlerinde etkisiz hale getiriyor.

MİT, bu kapsamda bir başarılı haberi daha duyurdu.

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden biri daha mercek altına alındı.

Sözde yönetim kadrosuna darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki Türk askerine yönelik eylemleri organize edenlerden biri olan Abu Dahham kod adlı Ömer Abdullah El Dahham’ı etkisiz hale getirdi.

Ömer Abdullah El Dahham, PKK/KCK-PYD/YPG Suriye/Tabka istihbarat biriminde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu.

TSK'ya yönelik eylemlerde faaliyet gösterdi

Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarında yer alan terörist, 2017 yılından beri Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat alanlarında konuşlu TSK Üs Bölgelerine yönelik eylemlerinde organizasyon ekibinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu.

Türkiye, FKH ve BPH alanlarındaki faaliyeti tespit edilen Abu Dahham, MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından adım adım izlendi.

Dahham, yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Tabka’da düzenlenen nokta operasyonu ile öldürüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)