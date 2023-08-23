MİT, PKK'nın suikast amacıyla eğittiği Bekir Kına'yı öldürdü MİT, terör örgütü PKK'nın, TSK, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast amacıyla eğittiği Bekir Kına'yı, Irak sınırından 150 km. içerideki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

İHA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından PKK’nın Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarının önceden belirlenmesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kurulan istihbarat ağı ve saha ajanları vasıtasıyla PKK’nın suikast eylemcileri ve planlamaları takip edildi.

PKK’nın, Bawer Botan kod adlı Bekir Kına’yı Türkiye’ye göndererek TSK, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast gerçekleştirmek için Irak’ın Kuzeyinde eğittiği, kısa ve uzun namlulu silahlar üzerinde yoğun talimler yaptırdığı ve kaçak yollardan yurtiçine göndermek istediği öğrenildi.

Güvenlik güçlerine suikast gerçekleştirmesi için eğitildi

PKK adına Irak/Süleymaniye kırsalında faaliyet gösteren, sözde Mahir Akademilerinde suikast tarzı eylem düzenlemek için eğitilen Bawer Botan kod adlı Bekir Kına’nın faaliyetleri, MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalarla açıklığa kavuşturuldu.

Bawer Botan kod adlı Bekir Kına’nın eğitim aldığı, Türkiye’ye yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan bölge, MİT’in saha ajanları vasıtasıyla belirlendi.

Etkisiz hale getirildi

Uygun şart ve şartların oluşmasının ardından örgüt mensubunun suikast eğitimi aldığı anda operasyon için harekete geçildi.

MİT, saha ajanlarının da katıldığı operasyonda, Bekir Kına’yı etkisiz hale getirdi.

Irak ve İran'da faaliyetler yürüttü

Örgüte katılmasından önce İstanbul’da PKK’nın gençlik çalışmalarına dahil olan Bawer Botan kod adlı Bekir Kına’nın, 2019 yılında terör örgütüne katıldığı, illegal yollardan önce Irak’a gittiği ve günümüze kadar İran’ın yanı sıra Irak’ta faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Öte yandan bölücü terör örgütüne her yerde darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde nokta operasyonlarına devam edeceğini gösterdi.