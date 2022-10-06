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    MİT, Suriye'de sözde Kobani eyalet sorumlusu Hasan Demirtaş'ı öldürdü

    MİT, Suriye'de sözde Kobani eyalet sorumlusu Hasan Demirtaş'ı öldürdü

    Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap bölgesine operasyon düzenleyen MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusunu ölü ele geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 10:48
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    Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütüyle mücadele azim ve kararlılıkla devam ediyor.

    2011 yılında, Tunceli/Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ve sivil bir taksicinin şehit edilmesi eylemlerine bizzat katılması dolayısıyla hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Demirtaş, bu nedenle MİT tarafından hedef listesine alındı.

    Etkisiz hale getirildi

    MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu 'Koçero Batman/Koçer Amed' kod adlı Hasan Demirtaş'ı etkisiz hale getirdi.

    2012 yılında Dersim Eyaleti Ali Boğazı Bölge Sorumlusu olarak faaliyetlerine devam eden Hasan Demirtaş, 2014’te Irak/Metina Alanı’na geçti. Bilahare 2016’da PKK/YPG Suriye/Cerablus Cephesi Sorumlusu, 2017’de Kobani/Miştenur Karargâhı Sorumlusu, 2019’da Kobani Mevzilendirme Sorumlusu olarak görev yaptı.

    Sözde Kobani eyalet sorumlusuydu

    PKK/YPG adına Suriye/Münbiç’te ABD’li yetkililerle temaslarda bulunan Hasan Demirtaş, 2020 yılından itibaren Kobani Eyaleti Genel Sorumlusu olarak görevlendirildi. Bu süre zarfında Kobani mücavirindeki Türkiye hudut hattındaki güvenlik güçlerinize yönelik eylemlerin talimatını verdi ve yönetti.

    MİT, Suriye de sözde Kobani eyalet sorumlusu Hasan Demirtaş ı öldürdü #1

    MİT, Suriye de sözde Kobani eyalet sorumlusu Hasan Demirtaş ı öldürdü #2

    MİT, Suriye de sözde Kobani eyalet sorumlusu Hasan Demirtaş ı öldürdü #3


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