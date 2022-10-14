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    MİT, Suriye'de sözde tugay komutanını öldürdü

    MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki en kalabalık gruplarından sözde Çavreş tugayının sorumlusu Nejdet Dağlarer etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 09:55
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    MİT, Suriye'de sözde tugay komutanını öldürdü

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK terör örgütünde büyükbaşları yok etmeye devam ediyor.

    MİT, bu kapsamda terör örgütü PKK'nın karargahı Suriye/Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Genel Sorumlusu Geli Serhat kod Nejdet Dağlarer’i etkisiz hale getirdi.

    Geli Serhat kod adlı Nejdet Dağlarer, Türkiye’de gösterdiği faaliyetler ve Suriye’de TSK’ya yönelik eylemleri nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı’nın hedef listesine girmişti.

    PKK'ya 2009 yılında katıldı

    PKK kırsal kadrolarına 2009’da katılan Nejdet Dağlarer 2012 yılında Hakkari’nin İran sınırında yer alan Şemzinan bölgesinde silahlı faaliyetlerine devam etti. Bölgede bulunduğu süre zarfında güvenlik güçlerimizle girdiği bir çatışmada elinden yaralandı.

    Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında teröristlerin komutanlığını yaptı

    Türkiye içerisindeki faaliyetlerinden sonra 2016 yılında Irak’a, oradan da Suriye’ye geçen Nejdet Dağlarer, uzun bir süre Halep bölgesinde faaliyet gösterdi. Suriye’deki terörist faaliyetleri esnasında Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında teröristlerin komutanlığını yaptı.

    Sözde tugay sorumlusuydu

    2020 yılında Kobani Eyaleti Tünel ve Mevzilendirme Sorumlusu olan Geli Serhat kod Nejdet Dağlarer, etkisiz hale getirildiği esnada örgütün kırsal kadrolarından müteşekkil Çavreş Tugayı sorumlusuydu.

    Güvenlik kaynakları; Suriye’deki en kalabalık terörist birliklerden biri olan Çavreş Tugayı Sorumlusu’nun etkisiz hale getirilmesinin, örgütün Suriye’deki yapısına ciddi zarar verdiğini belirtiyor.

     

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