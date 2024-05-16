Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan emniyet şube müdürüyle ilgili yeni gelişme

Kamuoyunun dikkatle takip ettiği konulardan biri Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma...
Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki yapılanmaya yönelik gözaltılar devam ediyor.
Olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.
Soruşturma kapsamında bu sabah da Serdar Sertçilik'in yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 3 sivil ve yine 1 komiser daha gözaltına alındı.
'Suç işlemek için anlaşmak', 'Adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından yürütülen soruşturmada gözaltındaki 8 kişiden, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, ifadesinin ardından 'yurt dışı çıkış yasağı' şartı ile serbest bırakıldı.
Serbest bırakıldı
Öner'in, mevcut delil durumu gözetilerek savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Diğer 7 kişinin işlemleri ise sürüyor.
Ayrıca, iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerinin incelemesi de devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama
Öte yandan soruşturmaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Devam eden soruşturma kapsamında şüphelilerden K.G.Ö. 'yurtdışına çıkış yasağı' adli kontrolü uygulanarak mevcut delil durumuna göre serbest bırakılmıştır. Soruşturma kapsamında halen gözaltında 7 şüpheli bulunmaktadır. Tüm şüphelilerin dijital materyal incelemeleri devam etmektedir.
Şüphelilerle ilgili Masak raporu temin edilmiştir. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. Soruşturmaya titizlikle devam olunmaktadır.
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