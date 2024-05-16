Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan emniyet şube müdürüyle ilgili yeni gelişme Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alınan Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kamuoyunun dikkatle takip ettiği konulardan biri Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma...

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki yapılanmaya yönelik gözaltılar devam ediyor.

Olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Soruşturma kapsamında bu sabah da Serdar Sertçilik'in yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 3 sivil ve yine 1 komiser daha gözaltına alındı.

'Suç işlemek için anlaşmak', 'Adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından yürütülen soruşturmada gözaltındaki 8 kişiden, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, ifadesinin ardından 'yurt dışı çıkış yasağı' şartı ile serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldı

Öner'in, mevcut delil durumu gözetilerek savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Diğer 7 kişinin işlemleri ise sürüyor.

Ayrıca, iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerinin incelemesi de devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Öte yandan soruşturmaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: