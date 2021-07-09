MİT tarafından yakalanan Orhan İnandı, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi

MİT tarafından yakalanan FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı’nın, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu, FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı’nın, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildiği ve gözaltı süresinin 11 Temmuz'a kadar uzatıldığı belirtildi.

İnandı'nın örgüt adına yürüttüğü faaliyetler ve üst düzey örgüt mensuplarıyla ilişkileri ortaya çıkmıştı.

"ÜLKEMİZE GETİRİLEREK ADALETE TESLİM EDİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"Milli İstihbarat Teşkilatımız son olarak FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete temsil etmiştir. Örgütün en üst düzey yöneticileri arasına katılan bu şahıs FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletmiştir. Son dönemde üst üste yakalanan isimler dünyada hiçbir yerin kendisi için güvenli olmadığı gerçeğini bir kez daha göstermiştir."

2017 YILIINDA ORTA ASYA SORUMLUSU OLDU

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yakalama kaydı bulunan İnandı'nın FETÖ'nün 2001'den bu yana sözde Kırgızistan sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Orhan İnandı, 2017'de ise örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla hem Kırgızistan hem de Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı içine alan bölgenin genel sorumlusu oldu.