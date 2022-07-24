MİT, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisini etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatınca PKK-YPG'nin sözde Aynularab eyalet sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç, düzenlenen özel operasyonla öldürüldü.

PKK'lı hain teröristler, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) kaçacak delik arıyor...

Her geçen gün teröre darbe indirimeye devam eden MİT, teröristlere göz açtırmıyor.

Edinilen bilgiye göre, geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde bizzat yer alan terörist "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç'ın bulunduğu yeri tespit etti.

Sözde eyalet sorumlusu öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın kuluçka merkezine dönüşen ve sınır hattında örgüt mensuplarının zaman zaman terör eylemi yaptığı Aynularab'ın sözde eyalet sorumlusu Tekintanğaç, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.