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    MİT teröristlerin ensesinde: Kırmızı bültenle aranan Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi

    MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 11:45
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 11:49
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    MİT teröristlerin ensesinde: Kırmızı bültenle aranan Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi

    MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi.

     

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