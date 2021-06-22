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- MİT teröristlerin ensesinde: Kırmızı bültenle aranan Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi
MİT teröristlerin ensesinde: Kırmızı bültenle aranan Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 22.06.2021 - 11:45
- Güncelleme : 22.06.2021 - 11:49
MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi.
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