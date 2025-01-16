MİT, Times muhabirine ilişkin istihbarat raporunu yayınladı

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Ülke güvenliği açısından en önemli ve köklü kurumların başında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) geliyor.

MİT bu köklü geçmişe ait belge ve materyallerin fotoğraflarını sık sık resmi web sitesinde sergiliyor.

Bu kapsamda dikkat çekici bir belge daha yayınlandı.

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayınlanan son rapor faaliyetleri Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins'in irtibatlı olduğu muhabirin esasen MAH için çalıştığına ilişkin 1935 tarihli istihbarat raporu oldu.

ATATÜRK YERİNE ROBERTSON, İSMET İNÖNÜ YERİNE SMİTH

Raporda İngiliz muhabirin Atatürk yerine Robertson, İsmet İnönü yerine Smith isminin kullanılması talimatı verdiği belirtiliyor.

Söz konusu 2 Şubat 1935 tarihli raporda şu ifadeler yer alıyor:

"Kollins, 28 Ocak 1935'te İstanbul'a dönmüştür. Buradan gazete muharrirlerinden Bay Nurettin'le görüşmüş ve Ankara muhabiri olarak angaje etmiştir.

Bay Nurettin, Kollins için yazacağı telgrafları ve ondan alacağı direktifleri bize gösterecektir.

İlk verdiği talimatta, Atatürk yerine Robertson, İsmet İnönü yerine Smith, Mareşal Fevzi yerine Brown adlarını kullanmasını söylemiştir.

Kendisi bulunmadığı zaman yerine Canut bakacağı ve kendi adresinin Fındıklı-Exelsior oteli olduğunu söylemiştir. Burada Bay Nurettin'le temasa geçilerek Kollins'in Ankara ile olan muhabere ve temaslarının bu yoldan takibini ve bildirilmesini dilerim."