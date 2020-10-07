MİT tırları davasında Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulması kararı

Hakkında açılan soruşturmaların ardından Türkiye'den kaçan Can Dündar, kendisine verilen 15 günlük süre içerisinde ülkeye dönmedi. Mahkeme, Can Dündar'ın mal varlığına el konulmasına karar verdi.

Can Dündar, MİT tırları davasında yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Temyiz edilen davada Yargıtay, Can Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti.

15 GÜN SÜRE VERİLDİ

Görülen davada mahkeme, ilan yapıldıktan 15 gün sonra sanığın kovuşturmaya katılmaması durumunda hakkında kaçak kararı ve el koyma kararı alınmasına hükmetti.

Mahkeme kararında, "15 gün içerisinde gelmezse kaçak sayılma kararı verileceği ve CMK'nin 248. maddesi gereğince üzerine kayıtlı taşınır, taşınmaz ve banka mevduat hesapları ile üçüncü kişilerdeki alacak hesaplarına ilişkin el koyma kararı verileceği ihtarının yapılmasına" ifadeleri yer aldı.

MALLARINA EL KONULDU

Sürenin dolmasının ardından, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar’ın kaçak sayılmasına ve kendisine ait gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.

Bu kapsamda, sanığa ait olduğu tespit edilen Ankara'nın Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki bağımsız bölüm, Dikmen Mahallesi'ndeki bağımsız bölüm, Muğla'nın bodrum ilçesindeki ana taşınmaz ve Üsküdar Çengelköy Mahallesi'ndeki ana taşınmazlara CMK'nın 128. maddesi uyarınca el konulmasına hükmedildi.

Dündar'a ait Muğla'da bulunan villa için daha önce de kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilmişti.



BANKADAKİ VARLIKLARI TESPİT EDİLECEK

Dündar'ın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılmasını karara bağlayan mahkeme, gelen cevaba göre tespit edilen vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararının uygulanması için ilgili bankalara da yazı yazılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanığa ait el konulmasına karar verilen taşınmazların sayısı, hak ve alacakların miktarı dikkate alınarak söz konusu malların yönetimi amacıyla TMSF'nin kayyum olarak atanmasını kararlaştırdı.