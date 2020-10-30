MİT tırlarının durdurulması davasında 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası

MİT tırlarının durdurulması davasında 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası

Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait tırların durdurulması davasına ilişkin yargılanan 27 sanığa, 1 yıl 10 ay 15 günden, ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezaları verildi.

MİT tırlarının durdurulması davasında yargılanan 27 sanık 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcılık mütalaasında Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen 27 sanık için 5 yıl ila ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezası istenmişti.

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