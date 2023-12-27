MİT ve emniyetten FETÖ operasyonu! Firari teröristler Cezayir'de yakalandı MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonu kapsamında FETÖ mensubu firari Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir’de yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

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Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmiyor...

Örgüt mensupları tek tek ekiplerin radarına giriyor ve teknik / fiziki takip sonucu her biri yakalanıyor.

Ekiplerin hedefinde bu kez firari FETÖ'cüler yer aldı.

Cezayir'de FETÖ operasyonu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan iki teröristin yakalanması için Cezayir'de ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.

Örgüte maddi destek verdikleri belirlendi

FETÖ mensubu Tan ve Bircan'ın, söz konusu terör örgütünün Cezayir yapılanması içerisinde yer aldığı, ABD'deki örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı ve örgüte maddi destek verdiği belirtildi.