MİT ve emniyetten İsrail casuslarına operasyon: 7 kişi gözaltında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Bu işin daha ilk adımıydı' dediği MİT'in Mossad operasyonlarında yaşanan son gelişmede, aralarında 1 özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

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ensonhaber.com

MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, ajanlık faaliyeti yapan bir grup tespit edildi.

Söz konusu grubun İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işlerini yaptığı belirlendi.

Ayrıca bu gruptaki ajanlar üzerinden Mossad yetkililerinin, bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ortaya çıktı.

Bunun üzerine yapılan faaliyetlerin 'uluslararası casusluk' kapsamında olabileceği yönünde değerlendirilince ekipler harekete geçti.

"Bu işin daha ilk adımıydı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce MİT tarafından İsrail için ajanlık faaliyetleri yürütülenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlara şu ifadelerle değindi:

"İsrail'in ülkemizdeki ajanlarını ortaya çıkaran Milli İstihbarat Teşkilatı'mız bunları şaşırttı. Bu işin daha ilk adımıydı. Türkiye'yi daha tanıyamadınız."

Özel dedektif mercek altına alındı

Ardından operasyon için düğmeye basıldı ve başarılı bir sonuç elde edildi.

MİT, yaptığı çalışmalar çerçevesinde özel dedektif Hamza Turhan Ayberk’in para karşılığı Mossad’a bilgi sızdırdığını belirledi.

Kamu görevlileriyle ekip kurdu

Ayberk’in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye’deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi.

Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik yapan Ayberk’in, Mossad’a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şahıslardan ekip kurduğu belirlendi.

5 yıl önce Belgrad'da eğitim almaya başladı

MOSSAD’ın, Victoria kod adlı ajanı aracılığı ile özel dedektif Hamza Turhan Ayberk ile temasa geçtiği tespit edildi. Ayberk, İsrail Gizli Servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı.

2019’da yılında Belgrad’da Ayberk’e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi. Ayberk, Mossad’ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı.

Takip ettiği kişileri hem taciz hem tehdit etti

Özel dedektif Hamza Turhan Ayberk, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulundu.

Hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirdiği ve konumlarını anlık olarak Mossad’a aktardığı tespit edildi. Takip ettiği kişileri taciz ettiği, zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

Ayberk dahil 7 kişi gözaltında

Bu kapsamda düğmeye basan MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyonla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi Mossad’a satan 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk olduğu tespit edildi.