MİT ve Emniyet'ten Mossad operasyonu: Casusluk ağı para trafiğiyle çökertildi Türkiye'de İsrail İstihbarat Servisi Mossad adına "casusluk" yaptıkları gerekçesiyle 15 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Casusluk ağının, para transferlerinden tespit edildiği belirlendi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'de ajanlık faaliyeti yürütenlere göz açtırmıyor.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılar, aynı zamanda hem bölgedeki Filistinlileri sürmeyi hem de Hamas'ın varlığını ortadan kaldırmayı amaçlıyordu.

Bununla da yetinmeyen İsrail, istihbarat örgütü Mossad'ı kullanarak Türkiye dahil dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan Hamas üyelerini ve Filistin davasının öncülerini yakalamak ya da öldürmeye yönelik operasyonlar için de düğmeye bastı.

Ancak buna MİT ve Emniyet ekipleri izin vermedi.

Casusluk ağı deşifre edildi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı yönünde bilgiler elde edildi.

Zanlılarla sosyal medya üzerinden irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ortaya çıkarıldı.

34 şüpheli yakalandı

Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" faaliyetleri kapsamında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçilmiş, İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 143 bin 830 euro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyale el konulmuştu.

Para trafiği tespit edildi

Türk istihbaratının, şüphelileri "para trafiğinden" tespit ettiği ortaya çıktı.

2021 yılında MİT, MASAK ile ortak yürüttüğü çalışmada 16 Mossad casusunu yakalamıştı.

Şüphelilerden birinin hesabına para gönderen Mossad yöneticileri tespit edildi.

20 kişiye para gönderildi

Şüphelilerin, uluslararası para transferi yapan finans ağı üzerinden 20 kişiye daha para gönderdiği belirlendi.

46 kişilik şebeke çökertildi

20 kişiden yola çıkılarak 46 kişilik şebeke çökertildi.

Yurt dışında buluştular

Casus savaşları ile ilgili yürütülen soruşturmada, Mossad’ın, MİT’in takibinden sıyrılma yöntem ve formülleri de deşifre oldu.

İsrail istihbarat servisinin, taktik elemanlar haricinde, önceki operasyonlarda gerekli niteliklere sahip olduğunu değerlendirdiği kişilerle Türk İstihbaratına hedef olmamak ve kendi ajanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yurt dışında buluştuğu tespit edildi.

"İhanet" duygusuna kapılmasınlar diye yüklü miktarda ödeme yapıldı

İsrail İstihbaratının, sosyal medya ve kariyer sitelerinden ulaştığı bu şahıslarla, ihtiyaç ve ilgi alanlarına uygun “maske” kullanarak temas sağladığı aktarıldı.

Mossad tarafından yönlendirilen kişi ya da kişiler, “ihanet” duygusuna kapılmaması ve psikolojik olarak rahatlaması amacıyla oluşturulan söz konusu maske, yüklü miktarda ödemeler yapılarak desteklendi.