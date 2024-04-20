MİT ve emniyetten operasyon: Örgütün sözde Almanya sorumlusu yakalandı Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu Mürsel Durmaz, ekipler tarafından havalimanında gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

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AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yeni bir çalışmaya imza attı.

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yürütüldü.

Sözde Almanya sorumlusu hedef oldu

Koordineli yapılan çalışmada hedef, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Zeynel" kod adlı Mürsel Durmaz oldu.

Terörist Durmaz'ın Almanya'dan uçakla İstanbul'a geleceği belirlendi.

Bunun üzerine ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Havalimanında yakalandı

Örgütün Avrupa alanındaki eylem ve etkinliklerinde aktif olarak yer aldığı tespit edilen Durmaz, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)