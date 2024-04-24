MİT ve emniyetten operasyon: PKK'nın sözde Almanya sorumlusu Saim Çakmak tutuklandı

AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yeni bir çalışmaya imza attı.
PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yürütüldü.
Sözde sorumlu hedef oldu
Koordineli yapılan çalışmada hedef, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya yapılanması sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüten Saim Çakmak oldu.
Tutuklandı
Bir süredir teknik ve fiziki takip edilen terörist Çakmak, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.
Ardından işlemlerin tamamlanmasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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