MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Mossad'a bilgi sızdıran 6 kişi tutuklandı Mossad’a bilgi sızdırmakla suçlanan ve MİT tarafından çökertilen hücrenin 6 üyesi çıkarıldıkları mahkemece "uluslararası casusluk suçu" kapsamında tutuklandı. Şebekenin 1 üyesi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

MİT, Mossad casuslarına göz açtırmıyor...

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ortak çalışmasıyla yabancı istihbarat örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümanter, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü belirlendi.

7 zanlı gözaltına alınmıştı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ortak operasyon düzenlemiş ve 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Tutuklanmaları istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılarak sorgusu yapılan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildiler.

6'sı casusluk suçundan tutuklandı

7 şüphelinin 6’sı çıkarıldıkları mahkemece uluslararası casusluk suçu kapsamında tutuklandı.

1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Bu işin daha ilk adımıydı"

MİT'in 97. yıl kutlamalarında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili son olarak, "Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere, bölgesel konularda dik durması bazılarını rahatsız ediyor. İsrail'in ülkemizdeki ajanlarını ortaya çıkaran Milli İstihbarat Teşkilatı'mız bunları şaşırttı. Bu işin daha ilk adımıydı. Türkiye'yi daha tanıyamadınız." ifadelerini kullanmış ve yeni operasyon sinyallerini vermişti.

Soruşturmanın geçmişi

Ortadoğu ve Filistinli kişi ve kurumlarla ilgili derledikleri bilgileri Mossad'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan eski emniyet amiri Hamza Turhan A. olduğu ve MOSSAD'ın bu kişiyle "Victoria" kod adlı ajanı üzerinden temasa geçtiği tespit edilmişti.

MİT, özel dedektiflik yaptığı belirtilen Hamza Turhan A.'nın para karşılığı Mossad'a bilgi sızdırdığını belirlemiş ve bilgi temini için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğunu ortaya çıkarmıştı.

Yapılacak işlerle ilgili Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da 2019'da Mossad ajanlarından eğitim aldığı öğrenilen Hamza Turhan A.'nın İsrail gizli servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldığı ve daha sonra servisin yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanırken, resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri de kripto para cinsinden aldığı belirlenmişti.

Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunduğu öne sürülen Hamza Turhan A.'nın, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak Mossad'a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu iddia edilmişti.

FETÖ izi

Operasyonun detaylarında ise bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerini para karşılığı Mossad'a sızdırdığı belirlenen 8 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı yakalanmıştı.

Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen eski emniyet amiri Hamza Turhan A.'nın da bulunduğu ve bu kişinin sosyal medyada İsrail aleyhine birçok paylaşımı olduğu belirlenmiş, zanlılardan daha önce FETÖ'den ihraç olan polis İsmail K.'nın de edindiği bilgileri Mossad'a ilettiği ortaya çıkmıştı.

Ayrıca İsmail K.'nın evinde yapılan aramada ise 4,5 kilogram kokain ile hassas terazi ele geçirilmişti. Yakalanan Özkan Ş.'nin polislikten ihraç edildiği, Ömer Burak G.'nin kendi isteğiyle istifa ettiği, Ercan K.'nin de emekli polis olduğu öğrenilmiş, Mehmet Y.'nin vergi dairesi çalışanı olduğu, Funda K'.nin de özel sektörde çalıştığı bilgisine ulaşılmıştı.