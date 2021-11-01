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    MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Yurt dışına kaçmak isteyen terörist yakalandı

    Mahmur kampında faaliyet gösteren terörist, Avrupa’ya kaçma hazırlığındayken İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının ortak operasyonuyla yakalandı.
    • AA
    • 01.11.2021 - 11:57
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 13:14
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    MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Yurt dışına kaçmak isteyen terörist yakalandı

    Güvenlik güçleri, sınır içi ve sınır ötesi terör operasyonlarını sürdürüyor.

    Ülke içerisinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik ortak çalışma yürüten ekipler, teröristlere göz açtırmıyor.

    Bu kapsamda, terör örgütü adına Irak'ta bulunan Mahmur kampında faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye geldiği belirlenen bir teröriste daha operasyon düzenlendi.

    13 YILLIK FİRARİ TERÖRİST YAKALANDI

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde barındığı belirlenen ve "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 13 yıldır firari olan H.Y. isimli şahıs, ortak operasyonla yakalandı.

    TERÖRLE MÜCADELE VE MİT'İN ORTAK OPERASYONU

    Terörist H.Y., İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 26 Ekim'deki ortak operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

    MİT ve Emniyet ten ortak operasyon: Yurt dışına kaçmak isteyen terörist yakalandı #1

    MİT ve Emniyet ten ortak operasyon: Yurt dışına kaçmak isteyen terörist yakalandı #2

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