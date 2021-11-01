MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Yurt dışına kaçmak isteyen terörist yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Yurt dışına kaçmak isteyen terörist yakalandı

Mahmur kampında faaliyet gösteren terörist, Avrupa’ya kaçma hazırlığındayken İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının ortak operasyonuyla yakalandı.

Güvenlik güçleri, sınır içi ve sınır ötesi terör operasyonlarını sürdürüyor.

Ülke içerisinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik ortak çalışma yürüten ekipler, teröristlere göz açtırmıyor.

Bu kapsamda, terör örgütü adına Irak'ta bulunan Mahmur kampında faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye geldiği belirlenen bir teröriste daha operasyon düzenlendi.

13 YILLIK FİRARİ TERÖRİST YAKALANDI

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde barındığı belirlenen ve "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 13 yıldır firari olan H.Y. isimli şahıs, ortak operasyonla yakalandı.

TERÖRLE MÜCADELE VE MİT'İN ORTAK OPERASYONU

Terörist H.Y., İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 26 Ekim'deki ortak operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.