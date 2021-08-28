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    MİT ve TSK, 3 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirdi

    Güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla öldürüldü.
    • AA
    • 28.08.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 13:22
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    MİT ve TSK, 3 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirdi

    Güvenlik güçleri, teröre karşı operasyonlarını sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla sürdürüyor.

    Avaşin bölgesinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı'nda terör örgütü üyelerinin istihbarat çalışması yürüttüğü belirlendi.

    3 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST TESPİT EDİLDİ

    Bölgede görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröriste yönelik operasyon düzenlendi.

    MİT VE TSK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

    MİT ve TSK, 3 PKK/YPG liyi etkisiz hale getirdi #1

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