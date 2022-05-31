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    MİT ve TSK'dan Gara'ya operasyon: 4 terörist öldürüldü

    MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği ortak operasyonda, 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • 31.05.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 16:59
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    MİT ve TSK'dan Gara'ya operasyon: 4 terörist öldürüldü

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin huzurunu, güvenliğini bozacak örgütlere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

    AA'nın haberine göre; Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK/KCK'lı teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    4 PKK'lı öldürüldü

    MİT ve TSK tarafından düzenlenen ortak operasyonda 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    MİT ve TSK dan Gara ya operasyon: 4 terörist öldürüldü #1


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