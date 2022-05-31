- Haberler
- Gündem Haberleri
- MİT ve TSK'dan Gara'ya operasyon: 4 terörist öldürüldü
MİT ve TSK'dan Gara'ya operasyon: 4 terörist öldürüldü
MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği ortak operasyonda, 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
- 31.05.2022 - 15:54
- Güncelleme : 31.05.2022 - 16:59
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin huzurunu, güvenliğini bozacak örgütlere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
AA'nın haberine göre; Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK/KCK'lı teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
4 PKK'lı öldürüldü
MİT ve TSK tarafından düzenlenen ortak operasyonda 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.