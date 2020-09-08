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    MİT ve TSK'dan Kandil'de ortak operasyon: Sözde KCK sorumlusu öldürüldü

    Sözde KCK Basın ve İletişim Sorumlu Dozdar Hamo kod adlı Abdulrehman Hamo MİT ve TSK'nın Kandil'de yürüttüğü operasyon ile etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 08.09.2020 - 17:22
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 17:22
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    MİT ve TSK'dan Kandil'de ortak operasyon: Sözde KCK sorumlusu öldürüldü

    MİT'in istihbarat ağına takılan sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi, KCK Basın ve İletişim Sorumlusu "Dozdar Hamo" kod adlı terörist Abdulrehman Hamo, yakın takibe alındı, teröristin ilişkileri ve günlük rutini analiz edildi.

    Operasyon için uygun zamanı bekleyen MİT'in verdiği istihbarat ile harekete geçen TSK, 26 Kasım 2019'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla Hamo'yu etkisiz hale getirdi.

    ÖLÜMÜ ÖRGÜT ÜYELERİNDEN GİZLENDİ

    MİT, operasyonun ardından, örgütün "üst düzey bir yöneticinin ölümü sonrasında nasıl bir politika izlendiği"ni de analiz etti.

    Örgütün, Hamo ile görüşmek isteyen mensuplarına uzun süre "Artık başka alanda üst düzey görevlendirildi" ya da "gizli bir faaliyet yürütüyor" gibi yalanlarla örgüt üyelerinden gizlemeye çalıştığı belirlendi.

    MİT ve TSK dan Kandil de ortak operasyon: Sözde KCK sorumlusu öldürüldü #1

    ÖCALAN'DAN EĞİTİM ALDI

    Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim alanlar arasında bulunan Hamo'nun, çok sayıda silahlı eylemin planlayıcısı olduğu, örgüte 1990'da Suriye'den katıldığı, 2011-2016 arasında Suriye'de örgütün finans ve lojistik sorumluluğunun yanı sıra PKK'nın Suriye yapılanmasının sözde yönetim kurulunda görev aldığı da öğrenildi.

    MİT ve TSK dan Kandil de ortak operasyon: Sözde KCK sorumlusu öldürüldü #2

    MİT ve TSK dan Kandil de ortak operasyon: Sözde KCK sorumlusu öldürüldü #3

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