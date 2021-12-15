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    MİT ve TSK'dan operasyon: Gara'da 6 terörist öldürüldü

    MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda, 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 15.12.2021 - 11:04
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 11:19
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    MİT ve TSK'dan operasyon: Gara'da 6 terörist öldürüldü

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyini teröristlerden temizliyor…

    GARA’DA OPERASYON

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, son olarak 13 Aralık'ta Gara'da operasyon düzenlendi.

    6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Ortak operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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