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- MİT ve TSK'dan operasyon: Gara'da 6 terörist öldürüldü
MİT ve TSK'dan operasyon: Gara'da 6 terörist öldürüldü
MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda, 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
- 15.12.2021 - 11:04
- Güncelleme : 15.12.2021 - 11:19
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyini teröristlerden temizliyor…
GARA’DA OPERASYON
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, son olarak 13 Aralık'ta Gara'da operasyon düzenlendi.
6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Ortak operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.