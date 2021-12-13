MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Gara'da 9 terörist öldürüldü

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Gara'da 9 terörist öldürüldü

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Sınır ötesindeki hain teröristler, başarılı operasyonlarla inlerinde tek tek avlanıyor.

Son olarak Kuzey Irak'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ortak operasyon düzenlendi.

9 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 9 Aralık'ta Gara bölgesinde 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.