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    MİT ve TSK'dan ortak operasyon: İsmail Nazlıkul öldürüldü

    MİT ve TSK'dan ortak operasyon: İsmail Nazlıkul öldürüldü

    Kandil dağındaki PKK Ana Karargahı'na gerçekleştiren ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin en üst düzeyli ikinci kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtiliyor.
    • AA
    • 11.06.2020 - 17:20
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    MİT ve TSK'dan ortak operasyon: İsmail Nazlıkul öldürüldü

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak-İran sınırındaki Kandil dağında başarılı operasyonlarından birini daha gerçekleştirdi.

    PKK Ana Karargahı’na 26 Mayıs 2020’de ortaklaşa yapılan operasyonda insansız hava araçları ile tespit edilen hedef, F-16'lar ile yok edildi.

    Bu operasyon terör örgütüne darbe niteliğinde oldu. Çünkü terör örgütünün en önemli isimlerinden biri öldürüldü.

    ÖRGÜTÜN EN ÜST DÜZEY İKİNCİ KAYBI

    Geçtiğimiz ay yapılan operasyonun detayları bugün ortaya çıktı.

    MİT ve TSK unsurları, PKK Yürütme Komitesi üyesi ve PKK Merkez Komitesi üyesi Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul'u Kandil dağındaki bu operasyonda etkisiz hale getirdi.

    Kırmızı listede arananlar listesinde bulunan İsmail Nazlıkul'un, Haziran 2019’da Kandil’de etkisiz hale getirilen PKK Genel Başkanlık Konseyi üyesi Diyar Garib Muhammed’den sonra örgüte verdirilen en üst düzeyli ikinci kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

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