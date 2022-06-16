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    MİT ve TSK’dan Sincar’a operasyon: 6 terörist öldürüldü

    Sincar'a teröristlerin toplantı halinde olduğu ve sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu anda operasyon yapıldı. Operasyonla 6 terörist etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 18:06
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    MİT ve TSK’dan Sincar’a operasyon: 6 terörist öldürüldü

    Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki nokta operasyonları devam ediyor.

    Bu kapsamda Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar bölgesinde PKK/YBŞ'nin karargah olarak kullandığı sözde Demokratik Halk Meclisi Binası belirlendi.

    Teröristler toplantı halindeydi

    PKK'ya lojistik ve eleman aktarımının yapıldığı binada terör örgütü mensuplarının toplantı halinde olduğunun öğrenen güvenlik güçleri, önce binanın uydu üzerinden koordinatlarını çıkardı.

    Sonrasında SİHA'lar havalandı ve sözde meclis binası üst üste iki atışla vuruldu.

    MİT ve TSK’dan Sincar’a operasyon: 6 terörist öldürüldü #1

    6 terörist öldürüldü

    Nokta operasyonda 6 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

    İçlerinde Kandil'den geldikleri değerlendirilen sözde üst düzey teröristlerin de olduğu öğrenildi.

    MİT ve TSK'dan ortak operasyonlar

    Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Sincar'a daha önce de operasyonlar yaptı.

    Bu operasyonlarda da terör örgütüne üst düzey darbe vurulmuştu.

    21 Ocak'ta PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvetler sorumlusu Sileman Şemo Yusuf aracında etkisiz hale getirilmişti.


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