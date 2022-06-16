Haberler

Gündem Haberleri

MİT ve TSK’dan Sincar’a operasyon: 6 terörist öldürüldü

MİT ve TSK’dan Sincar’a operasyon: 6 terörist öldürüldü

Sincar'a teröristlerin toplantı halinde olduğu ve sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu anda operasyon yapıldı. Operasyonla 6 terörist etkisiz hale getirildi.