MİT yakaladı savcı iddianamesini yazdı: Aile boyu MOSSAD ajanlığı

Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerinin yanında ülkedeki casusluk faaliyetlerine yönelik çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda özellikle İsrail istihbaratı MOSSAD üyelerine karşı son yıllarda geniş kapsamlı bir çalışma var.

Geçtiğimiz yıl MİT'in ortaya çıkarttığı MOSSAD'In Türkiye ve Avrupa'da faaliyet gösteren hücresine yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI: SAVCI 22 YIL İSTEDİ

Liderliğini sigorta şirketi sahibi olan Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı şebekede Tumlucalı'nın eşi ve üvey kızının da aralarında olduğu 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianame ile "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 22 yıla kadar hapisleri istendi.

AİLE BOYU CASUSLUK ŞEBEKESİ

MİT, MOSSAD'ın Avrupa ve Türkiye'deki yapılanmasına yönelik operasyonunda 9 kişilik olan casusluk şebekesinden 8'i 2024'ün Nisan ayında İstanbul'da yakalandı.

Şebekenin liderliğini sigorta şirketi sahibi olan Ahmet Ersin Tumlucalı yaptığı belirlenirken şüphelilerden 6'sı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Tumlucalı, eşi ve üvey kızının da olduğu 7 şüpheli ile ilgili soruşturma tamamlandı.

MOSSAD'IN BİR BİRİMİ İÇİN ÇALIŞTILAR

Şüphelilerin, MOSSAD'ın BİR birimi olan İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) adına faaliyetlerde bulunduğu vurgulanan iddianamede, özellikle İsrail istihbaratı tarafından Türkiye'de hedef gösterilen şahıslara ilişkin fotoğraflama, ikamet dahil kişisel bilgileri temin etme faaliyetlerinde bulunduklarının altı çizildi.

Sabah'ın haberine göre savcılık iddianamede, "Her ne suretle olursa olsun ülkemizde bulunan ve özellikle savaş sebebiyle ülkesini terk etmiş olan yabancı şahıslara ilişkin bilgi temini ve istihbarat paylaşımı tarzında eylemlerde bulundukları anlaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.

TUMTUCALI 2 AJANLA TEMASTAYDI

Şebeke lideri Ahmet Ersin Tumlucalı'nın İsrail istihbarat servisi görevlisi Jorg kod isimli şahıs ile irtibatlı olduğu belirtilen iddianameye göre, Jorg kendisini avukat yardımcısı olarak tanıttı.

Jorg, Tumlucalı ile e-posta ve skype üzerinden görüşme gerçekleştirdi. Tumlucalı yine İsrail istihbaratından Gavin Alfron ile irtibatlıydı. İstihbarat mensuplarınca deneme amaçlı birkaç iş Tumlucalı'ya verildi. Güven sağlandıktan sonra çalışmaya devam edildi.

AVRUPA'DA YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜLER

Tumlucalı, iddianameye göre 2011 yılında Avusturya Viyana, 2017'de Almanya Münih'te Jorg ile yüz yüze görüştü. 2017 Mart ayından itibaren de aynı usulle Gavin isimli istihbarat mensubuyla Viyana ve Frankfurt'ta yüz yüze görüştü.

2017'nin Mart ayından itibaren de Gavin'le Viyana ve Frankfurt'ta yüz yüze görüştü. 2018 ve 2019'da da Gavin'le görüşmeye devam etti.

EŞİ VE ÜVEY KIZI İLE BİRLİKTE HAREKET ETTİ

İddianamede; Tumlucalı'nın bu faaliyetleri gerçekleştirirken, eşi Benan Tumlucalı ve diğer şüpheliler Cem Özcan, Özkan Arıcan, Fuzuli Şimşek, üvey kızı Dila Sultan Şimşek ve baldızı Berna Çetin ile birlikte hareket ettiği belirtildi.

Özellikle eşi Benan Tumlucalı, oluşturduğu takip raporlarını bizzat istihbarat mensubu Jorg ve Gavin'e gönderdi. Şüphelilerden Özkan Arıcan vasıtasıyla kamu kurumlarından bilgi temin etti.

300 BİN EUROLUK ÖDEME ALDILAR

İddianamedeki ifadelere göre Almanya'daki faaliyetlerde ise İsviçre'de yaşayan Andy Grutko isimli şahıstan yardım alan şebeke, bu faaliyetler kapsamında ödemeleri yüz yüze görüşmelerde elde ve Western Union vasıtasıyla banka üzerinden aldı.

Ahmet Ersin Tumlucalı'nın çok sayıda İsrail istihbarat servisi bağlantılı bankadan para transferine rastlandı. 2014-2019 yılları arasında gerçekleşen para transferlerini ise eşi Benan Tumlucalı'nın banka hesabı üzerinden gerçekleştirdi.

MOSSAD, tüm casusluk faaliyetleri için banka hesabı 300 bin euroluk bir ödemeyi Tumlucalı'ya ulaştırdı.

Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak..