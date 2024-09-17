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MİT yakalamıştı! İtalyan kilisesi saldırısının planlayıcısı DEAŞ'lı tutuklandı

MİT yakalamıştı! İtalyan kilisesi saldırısının planlayıcısı DEAŞ'lı tutuklandı Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ne saldırının planlayıcılarından olan ve saldırıda kullanılan silahı temin eden terör örgütü DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov'un tutuklandığı duyuruldu.