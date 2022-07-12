Mithat Sancar: Bizim PKK ile bir bağımız yok

Mithat Sancar: Bizim PKK ile bir bağımız yok

Katıldığı televizyon programında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Bizim PKK ile bir bağımız yok. 10 milyon oy alıyoruz. Türkiye’de ülkeyi bölmek isteyen 10 milyon insan mı var?” dedi.

Terör örgütü PKK ile bağlantıları bir bir ortada iken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar bu bağlantıları reddetti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'nin Türkiye'nin bütünlüğü içinde demokratik çözüm için kararlı yürüyüşünü sürdürdüğünü söyleyerek, PKK ile bir bağının olmadığını söyledi.

KRT TV'de canlı yayın konuğu olan Sancar konuşmasında, "Şu anda HDP eğer gerçekten onların dediği gibiyse, bu kadar teveccüh ve kabulü nasıl görsün?" ifadelerini kullandı.

"PKK ile bir bağımız yok"



Mithat Sancar konuşmasının devamında, "Herkes şunu görüyor: 8-10 milyon civarında oy bandı arasında oynuyoruz. Türkiye'yi bölmek isteyen 10 milyon insan mı var, hayır. Bizim başka bir örgüt, PKK ile bir bağımız yok, bunu defalarca söyledik. Kararlarımızı kendimiz alıyoruz." dedi.

Mithat Sancar: Bizim PKK ile bir bağımız yok

"Bize artık soru sorulmuyor"

Sancar bize artık soru sorulmadığını belirterek, "Her şey toplantıda enine boyuna tartışılıyor. Bizi izlediklerinde kimsenin şüphesi yok. Bize kapatma davası açtılar, Anayasa Mahkemesi iddianameyi geri gönderdi 'Bu ne rezalet?' dercesine. Bütün bunlar ortadayken bize artık bu soru sorulmuyor. Çünkü HDP demokratik siyasette bütün saldırılara rağmen ısrar ediyor. Türkiye'nin bütünlüğü içinde demokratik çözüm için kararlı bir yürüyüş sürdürüyor. Bu konuda en ufak bir tereddüt yok, epeyce bir kesim buna ikna olmuş durumda. İkna olmayan kesimlere kendimizi anlatmak bizim görevimizdir." diye konuştu.