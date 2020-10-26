Mithat Sancar: HDP Kandil'den emir almaz

HDP'li Ayhan Bilgen'in partinin 'Kandil'den emir alıyor' imaları sonrası HDP Genel Başkan Mithat Sancar, "Böyle bir şey yok" dedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Kandil ile bağlantılarının olmadığını savunmaya devam ediyor..

Son olarak HDP'li eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile Altan Tan'ın HDP'nin Kandil'den emir almayı bırakmalı ifadeleri, kamuoyu oluşturdu.

Her fırsatta PKK'nın sözcülüğünü Meclis'te yapan HDP'de Genel Başkan Mithat Sancar, ithamların yalan olduğunu söyledi.

Bu kapsamda Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e açıklamalarda bulunan Sancar da "HDP, Kandil ve İmralı için pozisyon mu belirliyor?" sorusuna yanıt verdi.

Kararları Kandil değil HDP'nin verdiğini söyleyen Sancar'ın, açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"KANDİL'E GÖRE POZİSYON BELİRLENMEZ"

Doğrusu Ayhan Bilgen’in tam olarak ne demek istediğini bu cümlelerden hareketle çıkaramıyorum. HDP’nin İmralı ve Kandil’e göre pozisyon belirlediğini söylemek haksızlıktır.

İktidar bunu, bizi ve siyasal ortamı terörize etmek için zaten yapıyor. İyi niyetli yaklaşımlarda bu kadar muğlak bir ifadenin problem yarattığı kanaatindeyim. Kongreden bu yana pek çok program açıkladık. Bunların hepsi bu parti binasında, parti yönetimindeki arkadaşlarımızla yüz yüze hazırlandı.

Talimatların Kandil ve İmralı’dan gelmediğini söyleyen Sancar'a, soru "Kandil ve İmralı’da değil diyorsunuz" denilerek bir kez daha yenilendi

Sancar "Elbette" diye yanıt vererek açıklamalarını şu şekilde sürdürdü

"MUHALEFETİ KANDIRIYORLAR"

"Açık konuşalım: Bugün Türkiye’de HDP kilit bir parti ama kimse sizinle açıktan ittifak yapmıyor, yapamıyor. Kandil ve İmralı etiketiyle ilgili değil mi bu?



HDP’yle ilgili değerlendirmeler yapılırken iktidar temsilcilerinin, medyasının açıklamaları ve yorumlarını esas almak büyük yanlışlıktır. Bizimle diyalog kurmak en sağlıklı yoldur. Bu diyaloğu, bizim her konuda haklı olduğumuzu iddia edeceğimiz bir yol olarak da görmüyoruz.

Böyle bir diyalog oluşmadığında sonuç şuna varıyor: İktidar bir çerçeve yaratıyor ve HDP’yi bu çerçeve dışında tartıştırmak istemiyor. Muhalefet de maalesef bu çerçeveye mahkum oluyor."