Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" şeklindeki açıklamalarına yanıt veren Mithat Sancar, partisini kapatılması halinde iktidara geleceklerini söyledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" şeklindeki açıklamaları kamuoyunun yeni gündemi oldu.

MHP Lideri'nin açıklamalarına HDP'den sert tepkiler gelirken CHP ve Saadet Partisi'nden de HDP'ye destek geldi.

Konu ile ilgili son olarak HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bugün FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu.

Programda Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Sancar, Bahçeli'nin açıklamalarına da yanıt verdi

HDP'Yİ KAPATIRSANIZ İKTİDARA GELİRİZ

HDP'nin bu ülkede bütün silahların, çatışmaların sona ermesi için kurulmuş bir parti olduğunu savunan Sancar, partisinin kapanması halinde bir sonraki seçimde büyüyerek iktidara geleceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"HDP bir bina değil. HDP'yi nasıl kapatacaksınız? 'HDP'yi kapatalım' demek demokrasiyi kapatalım, HDP'ye oy veren 6 milyon gönül veren 15 milyon insanı kapatalım demektir. HDP'nin kapatılması için herhangi bir dayanak bulamazlar. Anayasa ve kanunları çiğneyerek yaparlarsa, bir çare bulur ve büyüyerek yolumuza devam ederiz. Kapatılırsak bir sonraki seçimde iktidarız onu söyleyeyim."

Mithat Sancar: HDP'yi kapatırsanız iktidar oluruz İZLE



