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    HDP Kars’ta beklediği ilgiyi görmedi

    HDP Kars’ta beklediği ilgiyi görmedi

    HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'ın, Kars’ta partisi adına düzenlediği mitingdeki düşük katılım dikkatlerden kaçmadı.
    • 06.10.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 18:19
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    Türkiye 2023 seçimlerinin sıcak atmosferine girmişken siyasi partiler de miting çalışmalarına hız vermeye başladı.

    Bu kapsamda HDP Genel Başkanı Mithat Sancar da, partisinin düzenlendiği mitinge katılmak üzere Kars’a gitti.

    Ancak Sancar, Kars mitinginde beklenen ilgiyi görmedi.

    Az sayıda katılım

    Parti binası önünde toplanan az sayıda bir kitleye seslenen Sancar’ın, ilgi görmemesi sonrası yüzünün asık olduğu gözlerden kaçmadı.

    Mithat Sancar, Kars’ta beklediği ilgiyi görmedi VİDEO


    HDP Kars’ta beklediği ilgiyi görmedi #1

    HDP Kars’ta beklediği ilgiyi görmedi #2

    HDP Kars’ta beklediği ilgiyi görmedi #3

    HDP Kars’ta beklediği ilgiyi görmedi #4


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