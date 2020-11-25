Mithat Sancar'dan muhalefet partilerine: Herkes cesur olsun

Mithat Sancar'dan muhalefet partilerine: Herkes cesur olsun

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP'ye yönelik yürütülen politikalara karşı daha cesur davranması gerektiğini söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu ve Erol Katırcıoğlu, HDP’nin “Halka Bütçe” çalışmaları kapsamında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (TMMOB) ziyaret etti.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, ziyarette muhalefete yüklendi.

"ÜRKEKÇE KALMAKLA YETİNMEK ÇELİŞKİDİR"

"İktidarın her politikasına karşı çıkıp, HDP’ye karşı politikalarına karşı mahçupça, ürkekçe kalmakla yetinmek çelişkidir" diyen Mithat Sancar, diğer muhalefet partilerini HDP'ye karşı sessiz kalmakla suçladı.

Herkesin cesur olması gerektiğini belirten Mithat Sancar, muhalefetin HDP konusunda sessiz kalmasının ülke geleceği konusunda yanlış bir çizgi olabileceğini iddia etti.

"MUHALEFETE ŞUNU SÖYLEYEBİLİRİM, HERKES CESUR OLSUN"

Mithat Sancar'ın konuyla ilgili açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Muhalefete şunu söyleyebilirim. Herkes cesur olsun, demokratik mücadele ancak en geniş kesimlerin katılımı ile başarılı olabilir. Bu iktidarın her politikasına karşı çıkıp, HDP’ye karşı politikalarına karşı mahçupça, ürkekçe kalmakla yetinmek çelişkidir, ülkenin geleceği açısından yanlış bir çizgidir. Biz bunu halkın büyük kesiminin gördüğünü biliyoruz"