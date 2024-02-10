MİT'in 1 aylık operasyon raporu: 2'si sağ 7 terörist etkisiz hale getirildi MİT'in terör örgütlerine yönelik sınır ötesi düzenlediği nokta operasyonlarında son 1 ayda 5'i sağ 7 terörist öldürüldü.

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Güvenlik güçlerinin terör örgütüne yönelik operasyonları devam ediyor.

Teröristlere göz açtırmayan ekiplerin düzenlediği operasyonlar başarıyla sonuçlanıyor.

2'si sağ 7 terörist öldürüldü

Bu kapsamda sınır ötesinde nokta operasyonları gerçekleştiren Milli İstihbarat Teşkilatı, yaptığı çalışmalar sonucunda son bir ayda Suriye ve Irak'ta 2'si sağ 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Sözde konsey üyesi etkisiz hale getirildi

MİT'in etkisiz hale getirdiği teröristlerden Yunus Demir terör örgütü PKK/HPG'nin sözde konsey üyesi olarak olduğu belirlendi.

Kırmızı listede olan Yunus Demir, Irak'ın Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Örgüte eleman temin eden terörist etkisiz hale getirildi

Örgüte eleman temin etmekle görevli Faik Aydın ve Türkiye'ye yönelik istihbarat toplayan Hasan Seburi MİT'in düzenlediği operasyonla öldürüldü.

MİT Mercen'i Irak'ın kuzeyinde buldu

MİT'in hedef listesinde olan sözde sorumlu, 32 yıldır terör örgütünün kadın üyelerine yönelik çalışmalar yürüten "Peyman Bagok" kod adlı Hülya Mercen, Irak'ın kuzeyinde yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Suriye'de etkisiz hale getirildi

Suriye Kamışlı'da sözde sorumlulardan "Rihan Amude" kod adlı Liman Suweyş, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilirken teröristin kadın yapılanması sorumluları arasında olduğu belirlendi.

2 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Terör örgütünün sözde sorumlularından Serhat Bal ve Ahmet Al Hac Ömer de MİT'in çalışmaları sonucunda sınır ötesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.