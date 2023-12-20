MİT'in başarılı diplomasi trafiği ABD'de haber oldu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yoğun ve başarılı diplomasi faaliyetleri ABD'nin en önemli gazetelerinden Wall Street Journal tarafından mercek altına alındı.

AA & Ensonhaber

ABD ve İsrail'in yardım istediği Türkiye, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim saldırısının ardından başlayan gelişmeler nedeniyle istihbarat diplomasisini devreye sokarak bir yandan tansiyonu düşürmek bir yandan da esirlerin serbest bırakılması için girişimlerde bulunmuştu.

Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Hamas temsilcilerinin yanı sıra Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail, ABD ve İngiltere'deki muhataplarıyla görüşmeler yapmıştı.

MİT'in istihbarat diplomasisi Amerikan basınında

MİT'in istihbarat diplomasisi faaliyetleri ABD'nin en önemli gazetelerinden Wall Street Journal tarafından haberleştirildi.

Wall Street Journal'ın haberinde hasım devletlerin Soğuk Savaş yıllarından sonra ilk kez çok sayıda Amerikan vatandaşını pazarlık amacıyla elinde tuttuğu, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte rehine pazarlıklarında önemli rol üstlendiği belirtildi.

Bu kapsamda 27 Nisan 2022'de Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ABD ile Rusya arasında gerçekleşen takasın detaylarına yer verilen haberde Türkiye'nin daha sonra Ukrayna ile Rusya arasında da bir rehine takası yaptığı hatırlatıldı.

"Türkiye, Orta Doğu'daki ara bulucuların merkezinde yer alıyor"

Gazeteye açıklama yapan bir Türk yetkili de istihbarat diplomasisinin tamamen güvene dayalı olduğunu vurguladı.

"Türkiye; esir takaslarına, barış görüşmelerine ve arka kapı müzakerelerine ev sahipliği yaparak diplomatik nüfuzunu artıran Orta Doğu'daki ara bulucuların merkezinde yer alıyor" ifadesi kullanılan haberde MİT'in İsrail ile Hamas arasındaki esir takası pazarlıklarında da rol oynadığının altı çizildi.