MİT’in istihbaratı Suriye’den Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatını engelledi Suriye’den Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın sağladığı istihbarat ile engellendi.

İHA

Terör örgütlerinin üzerine kabus gibi çöken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), zehir tacirlerine de göz açtırmadı.

Son olarak MİT’in istihbaratı Suriye’den Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatını engelledi.

UYUŞTURUCU ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Suriye’de özgürleştirilmiş bölgelerden (Barış Pınarı Harekatı - Fırat Kalkanı Harekatı - Zeytin Dalı Harekatı) Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yapan şebeke çökertildi.

26 GÖZALTI

MİT’in sağladığı istihbari ve teknik bilgiler sonucunda Temmuz ve Ağustos ayında Barış Pınarı Harekat bölgesinde Rasulayn ve Tel Abyad Askeri Şurtaların gerçekleştirdiği operasyonlarla uyuşturucu şebekesinin içinde yer alan 26 şahıs gözaltına alındı.

TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Türkiye’ye gönderilmek üzere bekletilen toplamda 621 bin captagon tipi hap, 50 kilogram Afgan macunu, 208 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi.

6 EV VE BİR DEPO ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Uyuşturucu şebekesinin 3 aracına el konulurken 6 ev ve bir depo etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucunun Lübnan'dan hareketle Humus-Rakka rotası üzerinden özgürleştirilmiş bölgelere geldiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)