MİT'in operasyonuyla 2 terörist Türkiye'ye getirildi

PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel, MİT operasyonu ile Türkiye'ye getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yapılan başarılı operasyonlar ile örgütün sözde üst düzey kadrosuna art arda darbeler vuruluyor...

Son olarak, MİT operasyonuyla PKK/KCK'lı terörist 'Sarina Diljin' kod adlı Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan 'Mazlum Jir Agiri' kod adlı Emrah Adıgüzel, Türkiye'ye getirildi.

ÖRGÜTÜN SÖZDE İSTİHBARAT SORUMLUSU

Örgüte 2012 yılında katılarak Kuzey Irak’ta kırsal alanda faaliyet yürütmeye başlayan Emrah Adıgüzel'in; PKK/KCK üst düzey sorumlularından Abbas kod Duran Kalkan'ın iki yıl boyunca korumalığını yaptığı, örgütün Kuzey Irak’taki Gara, Sincar ve Hakurk alanlarında faaliyet yürüttüğü, Sincar alanında örgütün sözde istihbarat sorumluluğunu yaptığı belirlendi.

İRAN'IN SÖZDE BÖLGE SORUMLULARI ARASINDA

Teröristin, 2020 yılında İran alanında görevlendirildiği ve İran alanında ise örgütün sözde bölge sorumluları arasında yer aldığı tespit edildi.

SALDIRI, SABOTAJ, SUİKAST BİRİMLERİNDE YER ALDI

2014 yılında örgütün kırsal kadrolarına katılan Sarina/Diljin kod Pervin Arslan'ın ise Kuzey Irak/Metina ve Suriye’nin kuzeyinde faaliyet yürüttüğü, örgütün saldırı, sabotaj, suikast birimlerinde yer aldığı belirlendi.

TİM KOMUTANI SEVİYESİNDE FAALİYET YÜRÜTTÜ

Teröristin, 2019 yılında ise İran alanında görevlendirildiği ve Tim komutanı seviyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.