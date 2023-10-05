Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın ensesinde.
Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla her geçen gün farklı bir başarıya daha imza atılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tek bir terörist kalmayıncaya dek" anlayışıyla çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda terör örgütü PKK tarafından Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'taki hava harekatları devam ediyor..
MİT'ten bombardıman
Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara saldırısının Suriye’de planlandığı ve eyleme katılan örgüt mensuplarının bu alandan Türkiye’ye geçtiğinin öğrenilmesinin ardından MİT, Suriye’de konuşlu PKK/YPG askeri tesislerinin ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldı.
Hedef alınan tesisler arasında PKK/YPG’nin sığınakları, eğitim tesisleri, depolar, cephaneliklerin yer aldığı belirtildi.
Terör hedeflerinin havaya uçurulduğu anlar
Operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceğini belirten MİT, binaların havaya uçurulduğu anları da paylaştı.
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