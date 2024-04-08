MİT'ten 23 Nisan etkinliği: Çocuklardan resim ve mektup istendi MİT'in internet sitesindeki duyuruda, 5-14 yaş arasındaki çocuklar hayal güçlerini kullanmaya davet edildi.

ensonhaber.com

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Nisan için bir etkinlik hazırladı.

Çocuklardan, MİT'in görev alanını tanımlayan "güvenlik", "istihbarat" ve "gizli ajan" kelimelerinden yola çıkarak resim yapmaları ya da mektup yazmaları istendi.

Çocuklar, hayallerindeki "gizli ajanı" resmedebilecek ya da "istihbarat" veya "güvenlik" kelimesini yazdığı mektupta anlatabilecek.

MİT'in internet sitesindeki duyuruda, "Geleceğimizin parlayan yıldızları 5-14 yaş arası çocuklarımızdan 'güvenlik, istihbarat ve gizli ajan' kelimelerinin hayal dünyalarında nasıl şekillendiğini anlatan mektupları veya çizdikleri resimleri bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

MİT'in sayfasında yayınlanacak

Gönderilen resim ve mektuplardan seçilenler, MİT'in resmi internet sitesinde yayınlanacak.

Aileler, çocuklarının hazırladığı resim ya da mektupları 23 Nisan 2024'e kadar "23nisan@mit.gov.tr" elektronik posta adresine gönderebilecek.