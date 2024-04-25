MİT'ten Barış Pınarı bölgesinde operasyon: DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu yakalandı MİT'in sağladığı istihbarat desteğiyle Barış Pınarı Harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu yakalandı.

AA

Güvenlik güçlerinin sınır ötesindeki operasyonları sürüyor...

Türkiye sınırlarına yakın bölgede yuvalanan terör örgütü üyeleri namlunun ucunda.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) saha personeli, hain teröristleri tek tek avlıyor.

DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu yakalandı

MİT'in sağladığı istihbarat desteğiyle Barış Pınarı Harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu yakalandı.

Sözde mali birimlerine baktıkları öğrenildi

Yakalananların DEAŞ’ın sözde Şam Vilayeti’ne bağlı İktisadi Birim İdari Sorumlusu Abu Bekir El Kureyşi kod Ziyad El Hacci ile Zeyd Bin Harise Taburu unsuru Abu El Bera kod Musa Muhammed El Habib olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)