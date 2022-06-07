PKK'nın suikastçısı MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Terör örgütlerine bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) darbesi daha...

PKK/YPG'nin sözde komutanı, kıskıvrak yakalandı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

Terör örgütüne 2015'te Siirt'te katılan Dilbirin Kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi.

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında eylemde bulundu

Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı.

'Sözde komutan' olduğu ortaya çıktı

AA'nın aktarımına göre Kaçar'ın, son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Aynularap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.