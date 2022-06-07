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    PKK'nın suikastçısı MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

    Suikastçı eğitimi alıp Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatlarında çeşitli eylemlerde bulunan terörist, MİT operasyonuyla Suriye'de yakalandı.
    • 07.06.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 11:57
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    PKK'nın suikastçısı MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

    Terör örgütlerine bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) darbesi daha...

    PKK/YPG'nin sözde komutanı, kıskıvrak yakalandı.

    Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

    Terör örgütüne 2015'te Siirt'te katılan Dilbirin Kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi.

    Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında eylemde bulundu

    Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı.

    PKK nın suikastçısı MİT operasyonuyla Türkiye ye getirildi #1

    'Sözde komutan' olduğu ortaya çıktı

    AA'nın aktarımına göre Kaçar'ın, son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Aynularap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.


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