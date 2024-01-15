MİT'ten bir nokta operasyon daha: Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen öldürüldü MİT, 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi.

AA

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit düştü.

Mehmetçiklerimizin acısı yüreklerdeyken, şehitlerimizin kanlarını yerden bırakmamak için operasyonlar yoğunlaştırıldı.

Bu doğrultuda Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yine bir nokta operasyon geldi.

MİT, bölücü örgütün Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin yönetildiği Kuzey Sevk ve İdare Karargahı YJA-Star sözde Sorumlusu Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen'i saha ajanları sayesinde tespit etti.

Saha ajanları tespit etti: Metina'da etkisiz hale getirildi

Mercen'i yakın takibe alan MİT, alandaki ağını kullanarak Mercen’in yakın çevresine sızdı. Terörist Hülya Mercen’in, PKK’nın sözde Orta Saha sorumlusu olarak Türkiye’ye geçeceği istihbaratı alan MİT bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Bölgedeki ajanlar Mercen’in hareketliliğini MİT’e bildirdi. MİT ve TSK’nın koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla terörist Hülya Mercen, Metina’da etkisiz hale getirildi.

Birçok eyleme katıldı

Terörist Mercen, Türkiye kırsalında faaliyet gösterdiği 1991-2001 döneminde özellikle Tunceli kırsalında Türk askerlerinin şehit edildiği birçok eyleme katıldı.

Türkiye ve Irak’ın kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemi planlayarak bizzat katıldı. Bu eylemler neticesinde MİT, birçok kanlı eyleme katılan Hülya Mercen’i hedef listesine almıştı.

32 yıl boyunca dağ kadrosunda yönetici olarak faaliyet gösterdi

32 yıldır PKK dağ kadrosunda yönetici olarak faaliyet gösteren Mercen’in, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirilmesi, örgütün silahlı kanadında işleyiş bozukluklarına neden oldu.

Kadın teröristleri komuta ediyordu

Örgüt bünyesinde kritik önemde olan Hülya Mercen, HPG Askeri Konseyi ve YJA-STAR Konseyi üyeliklerinin yanı sıra kadınlara yönelik faaliyet gösteren PAJK Meclisi’ne de üyeydi.

Aynı zamanda Zap alanında kadın örgüt mensuplarından da sorumlu olarak da faaliyet yürütüyordu.

Son olarak PKK Kuzey Sevk ve İdare Karargahı’nda kadın teröristleri komuta eden terörist Mercen’in, MİT tarafından etkisiz hale getirilmesi, örgütte yönetim boşluğuna neden oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)