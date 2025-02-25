MİT'ten bir operasyon daha: Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

AA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), başarılı bir operasyona daha imza attı.

Tek tek teröristleri avlayan MİT, bu kez 2013 yılında Reyhanlı’da hayatını kaybeden 53 kişinin kanını yerde bırakmadı.

LÜBNAN'A KAÇMAK ÜZEREYDİ

MİT, Reyhanlı saldırısının faili olan aynı zamanda Suriye istihbaratına angaje terörist Temir Dükancı'nın Reyhanlı patlamalarında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye’ye geçirilmesine yardım ettiğini ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiğini belirledi.

Faaliyetleri MİT tarafından adım adım takip edilen Dükancı'nın, Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde Lübnan’a kaçmayı planladığı öğrenildi.

YURT DIŞINDAKİ TEMSİLCİLİKLERE EYLEM PLANLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Dükancı'nın burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı, bu nedenle sahte pasaport arayışında olduğu tespit edildi.

Terörden arananlar listesinde "turuncu kategori"de yer alan Dükancı'nın tam yerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

Terörist, MİT’in Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

YAKALANDI, TESLİM EDİLDİ

Suriye’den Lübnan’a kaçmak üzereyken yakalanan Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

MİT, saldırının faillerinden Yusuf Nazik'i 2018’de, Muhammed Dib Koralı'yı da Ocak 2025’te Suriye’de yakalayarak Türkiye’ye getirmişti.