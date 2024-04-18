MİT'ten DHKP-C operasyonu! Terörist Fehmi Oral Meşe yakalandı Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe’yi yakaladı.

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Terör örgütüne ve mensuplarına geçit verilmiyor.

Bu kapsamda yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

DHKP-C operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Hedef ise geçmiş dönemde DHKP-C’nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe oldu.

Sözde sorumlu yakalandı

Örgütün sözde sorumlularından Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

Koordineli yapılan çalışmayla terörist Fehmi Oral Meşe, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.