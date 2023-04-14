MİT'ten FETÖ operasyonu: Finans yapılanmasındaki Mehmet Cintosun Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ'ye yönelik nokta atışı operasyonlarına devam ediyor.
MİT, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun'un yerini tespit etti.
MİT paketleyip getirdi
Operasyon için hazırlığa koyulan MİT, yurt dışında düzenlenen operasyonla Cintosun'u Türkiye'ye getirdi.
Hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden yakalama kaydı bulunan Cintosun, 1995-2014 arası dönemde FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasında sözde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kaçtı
Cintosun, 2014'te Türkiye'ye döndü ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yurt dışına firar etti.
Örgütsel faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Cintosun'un, kendisine bağlı çalışan örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı belirlendi.
Kaçmak isteyen örgüt üyelerine lojistik destek sağladığı belirlendi
Cintosun'un, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Bahattin Karataş, Harun Tokak, Talip Büyük gibi isimlerle irtibatlı kurduğu uluslararası organizasyonla finans faaliyetlerini yönettiği, yurt dışına yasal olmayan yöntemlerle kaçmak isteyen örgüt üyelerine lojistik destek sağladığı tespit edildi.